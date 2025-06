Rimini, il Comune destina soldi al restauro degli edifici di culto

RIMINI. Con 19 voti favorevoli, due contrari e 5 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato il “regolamento per l’assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti esponenziali della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose”.

Il regolamento si inserisce nel quadro normativo stabilito dalla Regione Emilia Romagna che, con la Legge Regionale 24/2017, prevede che i Comuni possano destinare il 7% dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria a interventi di riuso e rigenerazione urbana che coinvolgano edifici di culto e le relative pertinenze.

«Con il regolamento», spiega il Comune in una nota, «si stabiliscono i criteri e le modalità operative per l’assegnazione delle risorse a rimborso delle spese che gli enti religiosi sosterranno per interventi di restauro, consolidamento statico, manutenzione e adeguamento sismico degli edifici di culto. Particolare attenzione sarà rivolta a quelli vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o di particolare interesse storico-culturale. Saranno inoltre privilegiati il recupero degli edifici di culto che svolgono funzioni sociali e culturali aperti alla collettività e gli interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo che rispondano alle esigenze di sicurezza. Inoltre, si valuterà l’entità dell’utenza servita da ciascun edificio, in modo da valorizzare quei luoghi che svolgono un ruolo rilevante nella vita sociale e culturale del territorio».

Approvata (16 favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti) anche la delibera relativa alla “individuazione organismi collegiali indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente ex art. 96 d.lgs. 267/2000”, mentre è stata respinta la proposta all’ordine del giorno presentata dal consigliere Stefano Murano Brunori relativa al “Progetto carnevale maschere tradizionali” (9 favorevoli, 13 contrari, nessun astenuto).

In apertura di consiglio, il Sindaco ha comunicato la designazione di Marco Tognacci quale Amministratore Unico di Rimini Holding., Con lo stesso atto sono stati designati Vincenzo Ferrini in qualità di Presidente, Davide Pigiani e Antonella Brancaleoni quali Sindaci effettivi e Gian Luca Baroni e Francesca Teodorani quali Sindaci supplenti del Collegio sindacale di Rimini Holding. Il sindaco ha inoltre comunicato la designazione di Moreno Ricci quale componente del Consiglio di Amministrazione della società C.A.A.R. – Centro Agroalimentare riminese s.p.a e di Nadia Rossi quale Amministratore Unico della società in house Anthea s.r.l.