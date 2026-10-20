Rimini, il Comune acquista l’immobile in via Angherà per darlo in comodato all’Università

Disco verde in commissione in Comune a Rimini sull’operazione di acquisto da parte di Palazzo Garampi dalla Fondazione Cassa di risparmio di Rimini dell’immobile di via Angherà, già oggi dato in locazione all’Università di Bologna. Un’operazione da nove milioni di euro che rappresenta il cuore della variazione di bilancio discussa questa mattina. Una volta acquisito, l’immobile sarà poi assegnato in comodato all’Alma Mater con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Ateneo in città. “Una strada netta”, sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini, che si affianca all’acquisto di Palazzo Ruffi-Briolini da parte di Unibo e che risponde all’esigenza di “alleggerire il peso economico sostenuto per gli affitti delle sedi universitarie, particolarmente rilevante nel nostro territorio e che nel medio termine rischierebbe di frenare la capacità di investimento dell’università sul distaccamento riminese”. Insomma, l’acquisizione dell’immobile di via Angherà è “una scelta di prospettiva, un intervento strategico di interesse pubblico che guarda al futuro”. Ancora una volta, prosegue l’assessore, il Comune “si affianca all’Università, forte della consapevolezza che radicare la presenza dell’Ateneo sul territorio sia una delle direttrici più lungimiranti e più concrete per lo sviluppo economico, e non solo, della nostra città”.