Rimini, il comitato: “La Variante Ss 16 è un errore del passato, non la soluzione per il futuro”

“La Variante SS16 è un errore del passato, non la soluzione per il futuro”. Così il Comitato No Variante Ss 16 in una nota, in cui sottolinea: “Non possiamo accettare un’opera obsoleta come soluzione ai problemi di oggi. Negli ultimi giorni si sono susseguiti articoli e dichiarazioni che continuano a sostenere la tesi secondo cui una grande opera stradale possa rappresentare la soluzione ai problemi di viabilità del territorio riminese. Il Comitato No Variante SS16 di Rimini ritiene invece che questa visione rappresenti l’ennesimo tentativo di coprire con una toppa grossolana e momentanea, vent’anni di inefficienza politica e operativa: una strategia che ignora come l’attuale situazione di congestione sia il risultato di scelte sbagliate e degli scarsi investimenti in mobilità sostenibile. Ripescare oggi un progetto concepito decenni fa, solo perché sembra la via più rapida e semplice significa ripetere gli stessi errori, alimentando un circolo vizioso in cui le opere si realizzano fuori tempo e fuori contesto, mentre le conseguenze ambientali e sociali vengono lasciate in eredità alle generazioni future”.