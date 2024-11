«Salvare la vita a quei bambini mi dà la benzina per trovare la motivazione e andare avanti ogni giorno, per entrare in ospedale e operare i piccoli che hanno bisogno di cure qui in Romagna». Alberto Ratta, medico riminese di 51 anni, specializzato in Chirurgia pediatrica, in servizio nell’area vasta di Ausl Romagna, lo mette subito in chiaro: «Nei Paesi del cosiddetto Terzo mondo si vedono cose in cui in Italia e in Europa non ci si imbatterebbe mai».

Condizioni terribili, legate soprattutto a malformazioni congenite che nei Paesi occidentali vengono individuate con le diagnosi prenatali e che quasi mai vengono alla luce. Ma anche abusi sessuali che, ben lungi dall’essere dichiarati come tali dai familiari, devastano totalmente gli apparati genitali di tante, troppe bambine.

Per dare il proprio contributo nella parte meno fortunata del mondo, il chirurgo riminese dal 2021 passa almeno due settimane all’anno come volontario nelle strutture ospedaliere dei Paesi in via di sviluppo partendo con la onlus Operareper di Parma, che da oltre 20 anni organizza missioni chirurgiche pediatriche. I luoghi in cui ha operato fino a ora, insieme a un’equipe di medici chirurgi, anestesisti e infermieri specializzati che utilizzano le proprie ferie per partire come lui da volontari, sono il Ruanda (alla University teaching hospital di Butare), il Bangladesh (al Santa Maria sick center di Khulna) e il Somaliland, Repubblica autonoma autoproclamata che corrisponde a alla Somalia britannica, operando al Mas hospital di Hargeisa, creato e gestito dalla onlus torinese Medacross. Il prossimo marzo sarà di nuovo in missione in Ruanda.