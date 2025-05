Rimini, il Centro servizi per il contrasto alla povertà ha accolto 97 persone nei primi 6 mesi di attività

Non avere una casa, non riuscire ad accedere alle cure o a trovare lavoro. E, a volte, non poter contare nemmeno su qualcuno disposto ad ascoltare. A Rimini c’è ora un luogo pensato per chi si trova in queste condizioni di difficoltà: è il nuovo Centro Servizi per il contrasto alla povertà, aperto in via De Varthema grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Uno spazio dove persone senza dimora, in povertà estrema o a rischio di marginalità possono trovare accoglienza, orientamento e supporto, ma soprattutto un percorso verso l’autonomia. Il PNRR ha reso possibile sia la ristrutturazione dell’immobile sia l’attivazione della gestione, permettendo di trasformare questo progetto in un presidio per la città.

Concepito come uno spazio multifunzionale, il Centro, attivo dallo scorso novembre, è stato pensato appunto come snodo tecnico e operativo tra le realtà che già lavorano sul territorio. È proprio qui che, attraverso un lavoro di squadra, possono mettere a punto e in atto le risposte più efficaci e adatte per chi si trova ai margini o rischia di finirci.

Nei primi sei mesi di attività – da novembre 2024 ad aprile 2025 – il Centro ha accolto per l’esattezza 97 persone, tutte in condizioni di marginalità, senza dimora o inserite nei percorsi attivati insieme al terzo settore.

Le fragilità rilevate sono spesso complesse e intrecciate: mancanza di un alloggio stabile, assenza di documenti, difficoltà di accesso alla salute, bisogno di un reddito o, semplicemente, di un luogo dove essere ascoltati senza giudizi.

Al centro delle attività c’è l’Equipe Marginalità, composta da assistenti sociali, educatori, operatori sanitari e mediatori culturali che seguono fianco a fianco, passo dopo passo, la persona con un progetto personalizzato, mirando all’autonomia. Questo lavoro è integrato dall’azione costante delle Unità di Strada e dal Servizio di libero accesso al centro che intercettano le fragilità nei luoghi più nascosti della città cercando di costruire relazioni fin dal primo incontro.

Il Centro offre anche servizi materiali e fondamentali: docce, lavanderia, barbiere solidale, ambulatorio, consulenze legali e amministrative, oltre a un supporto dedicato alle donne vittime di violenza. Uno spazio polifunzionale ospita inoltre attività culturali e formative, aperte anche alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire connessioni tra chi è accolto e la comunità locale.