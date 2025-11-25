Rimini. Il Centro per l’impiego amplia gli uffici: partita una riqualificazione da 2,3 milioni di euro

Sarà pronto il 31 maggio 2026 il nuovo Centro per l’impiego di Rimini: un progetto da oltre 2,3 milioni che trasformerà la sede di via Farini in uno spazio più moderno, accessibile e capace di rispondere alla crescente domanda di servizi per il lavoro. Presentato ieri in Comune, l’intervento rientra nel Piano straordinario di potenziamento dei Cpi finanziato dal Pnrr. Gli spazi passeranno dagli attuali 820 a 1.280 metri quadrati, con ambienti rinnovati e più funzionali.

Paolo Iannini, direttore dell’Agenzia regionale del Lavoro, ha spiegato: «La nuova sede offrirà spazi più confortevoli e un potenziamento dei servizi, migliorando la capacità di orientare chi cerca lavoro o un lavoro per qualificarsi». Ha poi ricordato il valore urbano del recupero di Palazzo Palloni: «È un intervento che restituisce alla città un edificio storico, rendendolo nuovamente accessibile e integrato nel centro». L’intervento, iniziato a metà ottobre, dovrebbe terminare nel maggio del 2026.

Il Centro oggi può contare su 52 operatori, un numero cresciuto notevolmente rispetto ai 32 del 2020, mentre la media dei cittadini che chiede aiuto agli uffici è di quasi 13mila all’anno.