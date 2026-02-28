Rimini, il carro attrezzi trasporta un camion e finisce contro il ponte

Ieri pomeriggio (venerdì 27 febbraio) a Rimini un carro attrezzi che trasportava un camion si è fermato poco prima del ponte ciclopedonale di via Roma, ovvero l’infrastruttura che collega le due parti del parco (Parco Alcide Cervi e Parco Maria Callas), evitando per un soffio quello che avrebbe potuto essere un impatto dalle conseguenze serie. Lo spettacolo insolito non è però passato inosservato, e il pomeriggio si è rivelato ben più movimentato del previsto.

Erano circa le 16:30 quando il mezzo pesante, in transito su via Roma si è arrestato prima di imboccare il sottopasso del ponte ciclopedonale. L’altezza del carico — un camion trasportato dal carroattrezzi — ha evidentemente reso impossibile il passaggio sotto la struttura, sulla quale i limiti di altezza sono chiaramente segnalati. Dalle testimonianze raccolte e dalle immagini disponibili sembra che l’urto non si sia verificato, ma le verifiche tecniche sono ancora in corso per escludere qualsiasi contatto con la struttura.

Quello che è seguito ha creato notevoli disagi alla circolazione: il mezzo è stato costretto a una lunga e macchinosa manovra in retromarcia per raggiungere la rotatoria più vicina e riprendere il percorso, bloccando il traffico per diversi minuti. Sembra si sia allontanato contromano sui bastioni senza fermarsi, un comportamento che è tuttora oggetto di verifiche da parte della Polizia Locale. In tutti i caso, grazie al sistema di lettura targhe OCR, la pattuglia ha rintracciato il conducente in circa 30 minuti. Si tratta di un cittadino svizzero di 47 anni. Un primo sopralluogo tecnico degli uffici competenti ha già confermato che il ponte non ha riportato danni e che la struttura è pienamente agibile.