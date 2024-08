Rimini, il cargobike a tre ruote di Giacomo ha consegnato oltre 2mila libri alle scuole

A Rimini il cargobike al servizio della lettura fa il pieno di libri. Nell’anno scolastico appena trascorso l’iniziativa “Libri in bici” promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con il Bikepark ha visto l’adesione di 17 plessi del territorio, includendo istituti d’infanzia, scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado. Complessivamente 65 classi con la consegna di 2.311 libri.

Duplice l’obiettivo del progetto: da un lato avvicinare i giovani e i giovanissimi alla lettura, dall’altro promuovere modalità innovative e sostenibili di spostamento urbano. Più nel dettaglio, spiega l’amministrazione, tra gennaio e giugno si contano nove scuole, 41 classi e 1.273 libri. Le scuole aderenti, distribuite in maniera diffusa, hanno quindi potuto beneficiare di questo servizio a cura del rider Giacomo della cooperativa Metis Velostazione di Rimini, che ha collaborato con i responsabili degli istituti scolastici per garantire un servizio puntuale e ben organizzato.

Giacomo, a bordo della sua tre ruote, ha portato i libri direttamente nelle scuole, selezionati accuratamente dai bibliotecari in base alle varie fasce di età e agli interessi degli studenti. Insomma un progetto “molto apprezzato non solo per la qualità e la varietà dei volumi forniti, ma anche per il suo forte messaggio ecologico”, commenta l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni. Le cargobike, infatti, rappresentano un mezzo di trasporto sostenibile che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e a stimolare una mobilità all’aperto, “un concetto caro alle scuole e alla collettività riminese. L’iniziativa- conclude è un bell’esempio di come l’innovazione possa andare di pari passo con l’educazione e la cura dell’ambiente, offrendo un modello virtuoso da replicare nella quotidianità”.