Rimini, il camion della differenziata perde olio: chiuso un tratto di Corso d’Augusto

Un curioso contrattempo prima dell’alba a Rimini. Questa mattina alle ore 6 si è verificato uno sversamento di olio su alcune strade del centro storico che ha richiesto l’immediato intervento della Polizia Locale e di una ditta specializzata per la messa in sicurezza dell’area. Il materiale oleoso si è riversato sul manto stradale del Corso d’Augusto, dall’intersezione con via Cairoli fino all’altezza di via Gambalunga, interessando anche parte di piazza Cavour. All’origine dell’accaduto un guasto meccanico a un furgoncino utilizzato per il servizio di raccolta differenziata nel centro storico.

La perdita di olio dal mezzo ha reso le superfici particolarmente scivolose e pericolose per il transito di pedoni e ciclisti. Sul posto sono intervenute tempestivamente due pattuglie della Polizia Locale che hanno provveduto a delimitare le zone interessate dallo sversamento, informando i passanti e limitando l’accesso per motivi di sicurezza.

Immediatamente allertata già nelle prime ore di questa mattina, è intervenuta un’azienda specializzata in interventi di bonifica ecologica e ripristino della viabilità stradale, che ha avviato le operazioni di pulizia per la rimozione del materiale oleoso e la messa in sicurezza delle aree coinvolte. Gli operatori hanno effettuato un primo intervento di pulizia straordinaria per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Sono attualmente in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali violazioni al Codice della Strada, oltre alla richiesta di risarcimento dei costi sostenuti per la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.