Rimini, il caldo cambia le abitudini: raddoppiati gli accessi serali ai musei

La scelta di concentrare l’offerta nel mercoledì della Shopping Night premia il sistema museale di Rimini. Sono 2.319 i visitatori che, tra luglio e agosto, hanno partecipato alle aperture straordinarie del mercoledì sera dei musei della città. Nel 2025 erano stati 1.022, nonostante le aperture fossero distribuite su due serate alla settimana, il mercoledì e il venerdì. Il risultato è dunque più che raddoppiato, con un incremento del 127%.

Quest’anno si è scelto di concentrare l’offerta in un unico appuntamento settimanale, rafforzando il legame con la Shopping Night. Una formula che ha funzionato: l’esperienza museale si integra con la vita del centro storico e riesce a intercettare un pubblico più ampio. Lo conferma anche il peso degli ingressi serali sul totale dei visitatori registrati nelle stesse giornate: nella fascia compresa tra le 21 e le 23 si passa dal 18,5% del 2025 al 27,5% del 2026. Più di un visitatore su quattro sceglie quindi di entrare al museo nelle ore serali. Possono aver contribuito anche le temperature elevate, che rendono più piacevole la visita nelle ore più fresche. Ma sembra aver inciso soprattutto la riconoscibilità della proposta: una serata fissa, capace di concentrare l’attenzione del pubblico e di inserire stabilmente i musei tra le opportunità offerte dal centro storico.