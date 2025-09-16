Rimini, il Caar: “Oltre 10 milioni di investimento sul mercato ittico”

Con la fine del fermo biologico e la riapertura della pesca, il Caar annuncia oltre 10 milioni di investimento per il mercato ittico di Rimini. “Riprende a pieno regime l’attività del nostro settore ittico – spiega Moreno Ricci, presidente del Caar, Centro Agro Alimentare Riminese – il settore ittico è un’eccellenza del nostro mercato all’ingrosso e lo sarà sempre di più grazie alla grande opportunità di sviluppo che abbiamo colto intercettando importanti fondi legati al Pnrr. Una possibilità di crescita che abbiamo voluto fortemente per ampliare i servizi dedicati alle aziende, ma anche ai clienti finali e per ottimizzare gli spazi e i consumi. Nuovi locali, nuovi impianti green, una logistica migliorata, celle frigorifere di ultima generazione al servizio dell’intera struttura. Per noi è un passo davvero importante e siamo sicuri che della crescita del nostro polo ittico ne beneficerà l’intero territorio in termini di servizi, occupazione e incremento dell’indotto. Un passo importantissimo nella direzione della riqualificazione del nostro Centro, con l’obiettivo di farlo crescere sempre di più”.

“Si tratta di un investimento di oltre 10 milioni di euro per il nostro mercato – spiega Cinzia Furiati, direttore del Caar -, che ha come priorità la creazione di nuovi spazi, lo sviluppo della logistica e della sostenibilità energetica per le nostre aziende. Tra gli interventi previsti, la costruzione di un nuovo fabbricato dedicato all’ittico di oltre 1.500 mq, che va ad affiancarsi a quello già presente all’interno del Caar, andando a creare così un polo ittico completo ed efficiente sotto tutti i punti di vista, compresa l’installazione di nuove celle frigorifere di ultima generazione”.