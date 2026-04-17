Rimini, il Caar ha donato ai bisognosi 1.808 tonnellate di frutta e verdura in tre anni

Ben 1808 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi distribuite gratuitamente tra il febbraio 2023 e il marzo 2026, in 166 giornate operative, a favore di oltre 6.500 persone in difficoltà sul territorio provinciale.

Sono questi i risultati del progetto di Logistica Solidale promosso dal Centro Agro Alimentare di Rimini Caar S.p.A., presentati ieri mattina in Sala Giunta alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessora Francesca Mattei, del presidente del Caar Moreno Ricci, della direttrice Cinzia Furiati e di una delegazione delle associazioni di volontariato che compongono la rete territoriale. A rendere possibile tutto ciò, però, non sono stati solo numeri e logistica: è stato il lavoro quotidiano, tenace e spesso invisibile, di centinaia di volontari che ogni giorno hanno trasformato eccedenze di mercato in pasti freschi sulle tavole di chi ne aveva più bisogno.

L’incontro ha rappresentato un momento istituzionale di bilancio e riconoscimento, in cui l’amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine alle realtà del terzo settore che animano il progetto. A seguire, in piazza Cavour, è stato consegnato ufficialmente all’Istituto per la Famiglia Rimini ODV – nella persona di Daniele Livio Ziino – un furgone elettrico acquistato grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito del bando “Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”. Il mezzo, concesso in comodato gratuito, sarà dedicato al supporto logistico delle associazioni beneficiarie, comprese quelle più distanti o impossibilitate al ritiro diretto. Contestualmente, vengono messi a disposizione, sempre in comodato gratuito, un transpallet elettrico e un muletto, a supporto delle operazioni di carico e scarico nelle giornate di distribuzione.