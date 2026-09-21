Rimini, “il bus di mia figlia costa più dei libri”: la protesta di un papà

«Il bus di mia figlia costa più dei libri». Al ritorno sui banchi c’è stata un’amara sorpresa per le famiglie con Isee superiore ai 30mila euro.
A fare il punto della situazione è Gaetano Ranieri, padre di una 17enne che frequenta il Liceo Classico di Rimini che per raggiungerlo sale ogni mattina sulla linea 124 che dalla Perla verde la porta nel centro storico riminese.
«Nel 2025 - premette questo papà - l’abbonamento annuale di mia figlia per il trasporto pubblico sulla tratta Rimini-Riccione costava 311 euro. Nel 2026 invece 350. Trentanove euro in più in un anno con un aumento di circa il 12,5%. Detto così, potrebbe sembrare semplicemente uno dei tanti aumenti con cui ormai abbiamo imparato a fare i conti. Ma c’è un particolare: il bus di mia figlia costa più dei suoi libri scolastici». Uno scarto di una cinquantina di euro che, a suo parere, rende la situazione fuori luogo. «La questione vera - sottolinea - è che lo strumento per raggiungere la scuola costa più di quelli per studiare».