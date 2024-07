Rimini, il bilancio della Guardia di Finanza: otto blitz anti riciclaggio per oltre 30 milioni

RIMINI. Dagli otto blitz contro il riciclaggio da oltre 30 milioni di euro ai 214 soggetti sottoposti a verifica in base alla normativa antimafia con sequestri per oltre 35 milioni di euro. I 48 evasori totali. Le oltre 10.000 persone controllate durante i servizi di pattugliamento. Come da tradizione la Guardia di Finanza di Rimini, in occasione della ricorrenza annuale della festa di fondazione del Corpo, che quest’anno compie 250 anni, traccia un bilancio dell’attività del 2023 e dei primi cinque mesi del 2024, periodo nel quale si è “particolarmente intensificata l’azione di servizio della polizia economica e finanziaria”. Report alla mano in questi 17 mesi si contano oltre 5.000 interventi ispettivi e 700 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Nel Riminese sono così emersi 48 evasori totali e 228 lavoratori irregolari, di cui 118 in nero. Sono 103 i soggetti denunciati per reati tributari, con un arresto, sequestri per oltre 10,5 milioni di euro e proposte di sequestro per più di 63. In materia di crediti d’imposta agevolati edili ed energetici sono emerse frodi per circa tre milioni di euro, mentre sono 16 le proposte di cessazione della partita Iva e dalla banca dati Vie per “pericolosità fiscale”. L’attività della Gdf riminese registra anche 301 verifiche su crediti d’imposta, contributi e finanziamenti con frodi scoperte per oltre 258 milioni di euro e 70 persone denunciate. Sul fronte della spesa pubblica, 67 controlli su reddito di cittadinanza e nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro hanno fatto emergere illeciti per 70.000 euro, 11 le denunce.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria si contano invece 11 indagini in tema di spesa pubblica, 29 soggetti segnalati alla Corte dei conti e danni erariali per oltre 257 milioni di euro. Ancora: sono sei le persone denunciate per peculato. Sul fronte riciclaggio otto interventi hanno portato alla denuncia di sette persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 31,5 milioni di euro con la proposta di sequestro di beni per oltre 30. Indagati anche più di 315 flussi finanziari sospetti, mentre ai confini dai 290 controlli sulla circolazione della valuta sono intercettati valori e titoli al seguito per oltre 770.000 euro. Non mancano i reati fallimentari con beni sequestrati per 10 milioni di euro; cinque le persone denunciate per usura ed estorsione, e 15 le indagini su fittizie intestazioni di beni; mentre le verifiche in applicazione della normativa antimafia su 214 soggetti portano a oltre 35 milioni di sequestri. Si contano anche 346 accertamenti a seguito di richieste pervenuta dal prefetto. Nei 17 mesi, prosegue il report, ammontano a 1,2 chilogrammi le sostanze stupefacenti sequestrate, in prevalenza cocaina e marijuana, con cinque soggetti denunciati, quattro in stato di arresto. E a 73 mila i prodotti contraffatti sequestrati in 54 interventi, con 12 soggetti denunciati e 46 segnalati ai fini amministrativi. Infine durante i servizi di pattugliamento sono state controllate oltre 10.000 persone e la Gdf riminese, in occasione dell’alluvione del maggio 2023 ha impiegato in attività antisciacallaggio 137 pattuglie per complessivi 274 militari.