Rimini, il Bar latteria a Viserba chiude dopo 60 anni: “Grazie a tutti i clienti”

La bottega storica di Viserba “Bar Latteria” ha chiuso i battenti dopo sessant’anni. Complice una posizione strategica davanti alla Stazione di Viserba e vicino al centro studi, l’alimentari gestito da Bruno Gessaroli assieme alla moglie Marisa Ridolfi faceva parte da 6 decadi della cartolina di Viserba oltre che del suo tessuto commerciale. Sugli scaffali non solo latte, pane, dolciumi, formaggi e alimentari in genere ma anche il piacere di prendere un caffè o il digestivo in compagnia, gustare il gelato o commentare i risultati sportivi durante l’aperitivo.

Una bottega a gestione familiare che, nel 2022, era entrata nel registro di quelle storiche, nota sia fra i residenti che ai turisti, che alloggiavano nei dintorni in abitazioni private o in hotel. Per le vicinanze con la scuola media e il proliferare di altri istituti, dall’”Einaudi” al “Serpieri”, sino alla primaria e l’asilo, senza dimenticare il cuore del volley, l’attività è stata apprezzata da generazioni di allievi, che anche negli anni passati avevano l’abitudine di suonare il campanello di casa Gessaroli per acquistare panini imbottiti all’andata e caramelle gommose dopo l’ultima campanella.

Da ieri sul muro dell’edificio campeggia un cartello scritto al computer: «Dopo 60 anni abbiamo deciso di interrompere l’attività della nostra bottega storica. Ringraziamo i clienti con grande riconoscenza». Parole essenziali come la riservatezza che, a sentire i colleghi, ha sempre caratterizzato questa coppia di negozianti.