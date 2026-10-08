Rimini, il Banco dell’Energia sostiene 110 famiglie in condizioni di povertà energetica

Un intervento concreto a favore di 110 famiglie in condizione di povertà energetica sul territorio di Rimini. È questo il cuore del nuovo progetto promosso da Banco dell’energia e Federconsumatori Rimini, in sinergia con Caritas Rimini ed Emporio Solidale, grazie al contributo di Sgr Luce e Gas del Gruppo Sgr, per sostenere la popolazione più fragile e ridurre l’impatto della spesa energetica attraverso il pagamento delle forniture di elettricità e del gas.

Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, per la prima volta il 12,5% dei cittadini che hanno chiesto aiuto (pari a 4.416 individui), pur avendo un’occupazione, si trova in una condizione di povertà energetica, incontrando gravi difficoltà nel soddisfare bisogni primari come cucinare, illuminare e riscaldare la propria abitazione. Il fenomeno ha una dimensione strutturale: L’Oipe - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica ha certificato infatti che la povertà energetica interessa circa il 9% delle famiglie (oltre 2,4 milioni di nuclei). Il contrasto a questo fenomeno rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fissa per quell’anno il traguardo per l’accesso universale a forme di energia sostenibili sia sul piano ambientale che su quello sociale.

La prima fase dell’iniziativa prevede l’erogazione di aiuti economici diretti ai 110 nuclei individuati grazie alla collaborazione di Caritas Rimini ed Emporio Solidale. Le risorse saranno destinate al saldo delle bollette anche in caso di morosità pregresse.