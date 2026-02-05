Rimini, Ieg vola in Borsa, progetta l’arena da 18.500 spettatori e pensa al “Palagioiello”

RIMINI. Italian Exhibition Group compie 10 anni di vita e vuole crescere ancora. A Rimini entro fine 2029 ha programmato la realizzazione di una grande cupola in legno per fiere, concerti ed eventi sportivi ed è pronta (se si farà) a gestire un nuovo palacongressi in zona turistica. Ma punta anche a realizzare nuove manifestazioni in Italia come all’estero, punta a nuova partnership, ad acquisizioni. Il piano strategico che traguarda il 2030 vuole portare a ricavi fra i 360 e 365 milioni di euro contro i 265 del 2025. Ieri, a Milano, è stato presentato agli operatori finanziari e hanno risposto bene. Per la prima volta il titolo ha superato i 10 euro (precedente record) e ha toccato 10,75. E pensare che a novembre 2020, in piena crisi Covid, si era scesi a 1,54...

Il presidente Maurizio Ermeti e l’amministratore delegato Corrado Peraboni hanno incontrato la stampa per illustrare il piano industriale.

«Abbiamo fatto quello che abbiamo promesso», esordisce Peraboni. «Siamo al 16° posto nel mondo per organizzazione di fiere come fatturato. Siamo stati premiati a livello internazionale con il nostro progetto per l’integrazione tra IA e sistema fiere. Lanceremo una manifestazione nuova l’anno in Italia e continueremo a sviluppare l’estero. Il nostro tasso di crescita di internazionalizzazione sarà di almeno il 2% l’anno».

«Dieci anni fa eravamo poco più di una fiera regionale oggi parliamo con il mondo», attacca Ermeti. «Sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto e confidente in quello che faremo».