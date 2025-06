Rimini, Ieg parla del suo mondo in quattro video podcast

RIMINI. Il mondo delle Fiere si racconta in video podcast. È on air sul canale Youtube di Italian exhibition group la prima serie di X-future, i video podcast progettati dalla società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, che, con anche la partecipazione di autorevoli voci esterne, affronteranno appunto tematiche centrali per il mondo fieristico-congressuale. In quattro puntate, programmate con frequenza settimanale ogni lunedì, verranno sviscerati in particolare quattro temi. Si parte con il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti che, con un approccio a tutto tondo sulle fiere, incontra il caporedattore dell’economia del Corriere della sera, Nicola Saldutti. Nella seconda puntata focus sulla quotazione in Borsa con il dialogo tra l’ad di Ieg Corrado Peraboni e il ricercatore di finanza computazionale all’Università di Bolzano e seguitissimo youtuber Paolo Coletti. L’ad di Ieg Asia, Ilaria Cicero, nella terza puntata accompagnerà i follower tra le fiere del food, e non solo, che il gruppo organizza a Singapore; con lei Tiziana Stefanelli, avvocato, vincitrice di MasterChef Italia e da sette anni nella Città del leone per promuovere l’eccellenza italiana con iniziative di “diplomazia gastronomica”. Infine, chiude la serie l’ad di Prostand, soceità di Ieg, Roberto Bondioli, concentrandosi sull’intreccio tra architettura temporanea e soluzioni ecocompatibili con Vincenzo Palermo, direttore dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del Cnr e con Francesca Tinti, ricercatrice Isof-Cnr.

Filo conduttore dei quattro appuntamenti il volto dell’antesignano dei blogger Michele Mengoli, già giornalista di Sole 24 ore e Qn, e direttore dell’edizione italiana di Watch Insanity, leader nel mondo per l’alta orologeria. Dalle prime quattro puntate di X-future vengono ricavati estratti verticali per un’ulteriore estensione social del progetto su Linkedin, Instagram, X e Facebook.