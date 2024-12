Rimini, Ieg forma 11 tecnologi del legno, un futuro negli allestimenti fieristici

RIMINI. Italian exhibition group “diploma” 11 tecnologi del legno. Si tratta di sette donne e quattro uomini dall’età media di 43 anni, che hanno frequentato le 340 ore di formazione in aula e le 160 ore di stage in azienda, nell’ambito della seconda edizione del percorso di formazione organizzato dalla Academy di Prostand, azienda della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Con la consegna del diploma in fiera a Rimini vengono dunque riconosciuti ufficialmente come figure professionali operative in tutto il mondo nel settore degli arredamenti in legno, allestimenti fieristico-congressuali, come progettisti di mobili, con molteplici opportunità di carriera nell’industria del legno e dei materiali naturali. L’attestato di “Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno” è infatti riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e valido in tutta Europa. I corsi, gratuiti grazie ai finanziamenti appositi della Regione, sono stati progettati al fine di aggiornare competenze per essere al passo con le richieste del mercato. Fondamentale, sottolinea Ieg, per la Prostand corporate academy, la partnership con la cooperativa sociale Ob Service, all’origine del progetto “La città dei maestri”. «Formare professionalità è anche un modo per restituire al territorio quello che il territorio ci ha dato», commenta l’amministratore delegato di Ieg Corrado Peraboni. Il gruppo, aggiunge, è «un punto di arrivo, ma anche uno di partenza, verso nuove sfide e opportunità lavorative. La formazione e il trasferimento delle conoscenze sono nel nostro dna e sono pilastri dell’impegno sociale nell’ambito della strategia Esg di inclusione e benessere dei lavoratori.

Da qui, gli fa eco l’ad di Prostand Roberto Bondioli, «la volontà di formare ‘in casa’ professionalità difficilmente reperibili». Un tema “particolarmente sentito” per il settore degli allestimenti fieristici e degli eventi più in generale.