Rimini, IEG entra nell’élite globale delle fiere: è l’unica italiana nella top 20 mondiale

Italian Exhibition Group si conferma tra le grandi potenze dell’industria fieristica su scala globale. Il gruppo è infatti l’unica realtà italiana a conquistare un posto nella prestigiosa classifica Grant Thornton Stax, che seleziona i venti principali player mondiali del settore basandosi unicamente sul fatturato generato dagli eventi organizzati in gestione diretta. Un traguardo significativo, firmato dalla nota società di consulenza strategica di Boston. Soddisfatto l’amministratore delegato Corrado Peraboni, che evidenzia come la presenza costante in questo ranking dimostri la solidità e la forte vocazione internazionale di IEG, leader in Italia per quota di fatturato estero consolidato. Peraboni ha sottolineato come la strategia metta al centro una crescita sostenibile e orientata alla creazione di valore per il territorio, gli azionisti e il tessuto imprenditoriale servito dalle fiere. Nella top 20 figurano anche diversi partner del gruppo, tra cui il colosso Informa Markets, primo in classifica e già alleato di IEG nella filiera dell’oro. Questa intesa porterà Rimini a ospitare nel 2027 l’evento “Growtech Europe”, in contemporanea con Macfrut. Tra gli altri nomi di rilievo internazionale presenti nel ranking figurano anche NürnbergMesse e Deutsche Messe, attivi in diverse collaborazioni con il gruppo.