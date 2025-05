Rimini, Ieg e il business dei congressi: “Italia prima in Europa e seconda al mondo, la qualità fa la differenza”

Tutta l’Italia dei congressi celebra un risultato straordinario. E Rimini, con Italian Exhibition Group (IEG), porta il suo sostanzioso contributo per la conferma del Paese al vertice europeo del ranking ICCA 2024. “Insieme all’Italia, che accelera più degli altri leader mondiali - commenta Fabio De Santis a capo della divisione congressuale di IEG - Rimini prosegue la sua rapida scalata fra le città della penisola per capacità di attrarre congressi internazionali. E’ un risultato interessante anche per il tessuto alberghiero, che stimola ad insistere sulla strada dell’innovazione dell’offerta e che accredita la nostra destinazione come perfettamente idonea ad ospitare eventi internazionali strategici. La qualità del nostro palazzo dei congressi gioca un ruolo fondamentale, riusciamo ad attrarre i congressi ad alta partecipazione con un mix che all’infrastruttura aggiunge qualità del territorio, varietà di strutture ricettive, con un rapporto qualità-prezzo difficilmente pareggiabile altrove. Un’onda positiva da cavalcare da parte di tutti gli attori, intensificando il contributo creativo nell’organizzare le candidature internazionali”.

Risultati in progresso che premiano la strategia di Convention Bureau Italia col progetto Italian Knowledge Leaders, declinato sul territorio dall’attività di coinvolgimento degli ‘ambassador’ locali e dal premio Rimini Mundi del Convention Bureau della Riviera di Rimini, istituito con il patrocinio del Comune di Rimini, per premiare la loro capacità di attrarre congressi in città.

Le iniziative che coinvolgono il territorio mettono al centro valori quali l’internazionalizzazione, la conoscenza, l’inclusività, la sostenibilità, il supporto alle nuove generazioni di ricercatori, la collaborazione e il dialogo tra tutti gli stakeholder dell’industria congressuale.

L’Italia è prima nel continente e seconda al mondo dietro agli Stati Uniti come destinazione congressuale secondo l’indicatore universalmente riconosciuto, il ranking ICCA, autentica misura della competitività. Rimini è fra le 20 città italiane nella top 300 ICCA.