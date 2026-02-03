Rimini, Ieg cresce e punta a un fatturato di 360 milioni di euro nel 2030

RIMINI. Il cda di Italian Exibition Group spa ha approvato all’unanimità il piano strategico 2025-2030. «Guardando al 2030», dice il ceo Corrado Peraboni, «il Gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni e un Adj EBITDA compreso tra 100 e 105 milioni».

«Il nuovo Piano Strategico 2025-2030», si legge nel comunicato diffuso oggi da IEG, «rafforza il percorso già tracciato, puntando con decisione sulla crescita organica attraverso il core business della Società, potenziando il piano di investimenti e continuando ad esplorare opportunità di crescita per linee esterne, con l’obiettivo di consolidare la posizione della Società tra i player di riferimento nel settore. Il Piano conferma inoltre l’ambizione di diventare un gruppo fieristico leader a livello internazionale, ampliando il modello di business attraverso un portafoglio diversificato di eventi, una presenza globale selettiva e piattaforme fisiche e digitali integrate. Il Piano punta a una crescita sostenibile, senza compromettere la redditività, con una solida generazione di cassa a supporto degli investimenti e una progressiva riduzione della leva finanziaria, a sostegno della creazione di valore sostenibile nel tempo».

Il primo pilastro strategico di Ieg punta alla crescita del portafoglio, ampliando il numero di eventi in un’ottica di diversificazione dei ricavi. Il secondo pilastro della strategia di espansione «coinvolge il fronte internazionale e mira a consolidare la leadership del Gruppo rafforzando i brand di punta e cogliendo opportunità di crescita selettive attraverso acquisizioni mirate. Nei Paesi in cui il Gruppo è già presente, come Brasile ed Emirati Arabi, si prevede di acquisire e lanciare nuove fiere per consolidare la presenza locale»...

«Il terzo pilastro della strategia», si legge, «punta a valorizzare il capitale umano come leva chiave per la crescita e l’innovazione»... Il quarto pilastro pone attenzione «ad una modalità di crescita, supportata da un modello operativo scalabile ed efficiente e che non comprometta la redditività di Gruppo».

«Gli obiettivi di crescita delineati nel Piano Strategico», spiega la nota «si fondano sui risultati pre-consuntivi dell’esercizio 2025 superiori alla fascia alta della guidance, pur in assenza di rilevanti manifestazioni biennali. Tali risultati evidenziano un incremento dei ricavi consolidati attesi a circa € 265 milioni, in crescita del 6% rispetto ai € 250 milioni registrati nel 2024 e dell’8% rispetto agli obiettivi del Piano 2023-2028. L’EBITDA Adjusted è previsto attestarsi a € 71 milioni, con un aumento del 9% rispetto ai € 65,9 milioni del 2024 e una crescita del 20% rispetto ai target del Piano 2023-2028, portando l’Adjusted EBITDA Margin nell’intorno del 27%. La Posizione Finanziaria Netta è stimata intorno a € 95 milioni (dei quali € 45 milioni monetaria), in aumento di €32,8 milioni rispetto ai €62,2 milioni al 31 dicembre 2024».