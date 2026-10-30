Rimini, Ieg compie 10 anni: da pioniera delle fiere a colosso globale

Dieci anni fa una decisione coraggiosa ha cambiato per sempre il panorama fieristico italiano. Il 1° novembre 2016 nasceva Italian Exhibition Group dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza, in un’operazione fortemente voluta dall’allora presidente riminese Lorenzo Cagnoni, affiancato dal vicepresidente Matteo Marzotto. Un’integrazione pionieristica che ha proiettato il gruppo tra i primi venti organizzatori al mondo.

I risultati di questo decennio raccontano una crescita eccezionale: il fatturato è quasi raddoppiato, passando dai 119 milioni iniziali ai 266,4 milioni del bilancio 2025, mentre la squadra di collaboratori è cresciuta da 270 a oltre 800 persone a livello globale. A coronare questo percorso di successo, la quotazione in Borsa arrivata nel giugno 2019, con un titolo che da allora ha ben quadruplicato il proprio valore iniziale.