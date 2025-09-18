Rimini, Ieg chiude le porte a Israele: “Non ci sono le condizioni per la partecipazione alla Fiera del Turismo Ttg”

No ad Israele alla Fiera del Turismo Ttg 2025. Dopo la lettera aperta del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente della Regione Michele De Pascale, in una nota Ieg ha annunciato la chiusura a Israele: “In relazione alle notizie di stampa di oggi - si legge nella nota - e alla luce delle posizioni del Comune di Rimini, città dove si svolge la manifestazione TTG TRAVEL EXPERIENCE 2025, e della Regione Emilia-Romagna, la società organizzatrice di tale evento, Italian Exhibition Group, informa di aver comunicato all’Ente del Turismo israeliano del venir meno delle condizioni per una loro partecipazione alla manifestazione in oggetto”.