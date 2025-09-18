Rimini, Ieg chiude le porte a Israele: “Non ci sono le condizioni per la partecipazione alla Fiera del Turismo Ttg”

Rimini
  • 18 settembre 2025
No ad Israele alla Fiera del Turismo Ttg 2025. Dopo la lettera aperta del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente della Regione Michele De Pascale, in una nota Ieg ha annunciato la chiusura a Israele: “In relazione alle notizie di stampa di oggi - si legge nella nota - e alla luce delle posizioni del Comune di Rimini, città dove si svolge la manifestazione TTG TRAVEL EXPERIENCE 2025, e della Regione Emilia-Romagna, la società organizzatrice di tale evento, Italian Exhibition Group, informa di aver comunicato all’Ente del Turismo israeliano del venir meno delle condizioni per una loro partecipazione alla manifestazione in oggetto”.

