Rimini, Ieg acquisisce una società negli Usa

RIMINI. Fb International diventa al 100% società di Italian Exhibition Group, azienda dei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza che, tramite Ieg Usa, ha esercitato l’opzione di acquisto. Nuova è anche la governance della società americana, con Tommaso Cancellara che riveste il ruolo di presidente e ceo. Il Cda è invece presieduto dal chairman Carlo Costa, cco dell’intero gruppo Ieg. Dal 1988 Fb International si occupa di realizzare allestimenti per fiere ed eventi in tutti gli Usa e nel 2018 era entrata a fare parte del gruppo Ieg. “Nel 2023- evidenzia Cancellara- Fb International è intervenuta in 130 eventi e il suo fatturato è stato di 27 milioni di dollari, ricoprendo il ruolo di general contractor o di appointed contractor”. Complessivamente, Fb International si avvale di oltre 100 collaboratori e di un ‘team multiculturale’ che segue i progetti e dialoga “in tutte le lingue, compreso l’italiano, per realizzare i progetti espositivi”.