Rimini. Ieg acquisisce l’Italian Bike Festival: nuovo impulso al salone della bici

Italian Exhibition Group (IEG) ha concluso l’acquisizione della quota di maggioranza di Movestro Srl, la società che ha ideato e organizza l’Italian Bike Festival. Con questa operazione, IEG si assicura il controllo del principale salone internazionale dedicato al mondo della bicicletta in Italia.

Un evento di riferimento per la bike industry

L’Italian Bike Festival, attivo dal 2018 a Rimini, rappresenta la piattaforma leader europea per il settore della bike industry e della mobilità sostenibile. L’ultima edizione, svoltasi al Misano World Circuit nel settembre 2024, ha registrato numeri significativi con oltre 600 brand espositivi e 57.000 visitatori tra consumatori finali e operatori del settore.

Il successo dell’evento si inserisce in un ecosistema dell’accoglienza particolarmente sviluppato, che può contare su oltre 300 hotel bike friendly presenti lungo la costa romagnola, testimoniando l’integrazione tra fiera e territorio.

Le strategie di sviluppo

«IEG è un organizzatore fieristico globale che guarda a settori in crescita, di forte respiro internazionale e in grado di offrire esperienza e contenuti di valore, oltre che business», ha commentato Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG. «Lavoreremo insieme allo staff storico per sviluppare ulteriormente IBF, evento capace in questi anni di intercettare pienamente l’impennata del settore industriale di riferimento e la passione della gente per il cicloturismo.»

Dal canto suo, Fabrizio Ravasio, tra gli ideatori dell’Italian Bike Festival, ha sottolineato come l’unione con IEG sia «il frutto di una stima reciproca e profonda per il lavoro svolto da entrambe le parti, maturata negli anni. La visione di IEG ha sempre coinciso con la nostra nell’individuare la bici come chiave dell’economia del futuro.»

I numeri della bike economy italiana

L’operazione si inserisce in un mercato in forte espansione. La bike economy italiana si avvicina ai 3 miliardi di euro di fatturato secondo l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, con un impatto occupazionale di 17.600 unità lavorative. Il settore genera anche un surplus all’export di 75 milioni di euro, confermandosi come modello di sviluppo che integra sostenibilità, tecnologia e valorizzazione territoriale. Sul fronte turistico, l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ISNART ha rilevato nel 2023 quasi 57 milioni di presenze legate al cicloturismo, per un impatto economico diretto superiore ai 5,5 miliardi di euro.

Prospettive future e sinergie territoriali

IEG ha programmato lo sviluppo dell’Italian Bike Festival attraverso un piano industriale condiviso, puntando sulla propria esperienza organizzativa e solidità finanziaria. L’obiettivo è incrementare il pubblico e il coinvolgimento, investendo su relazioni e brand, anche in vista di Velo-City, il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità previsto nel 2026 al Palacongressi di Rimini. Particolare attenzione sarà dedicata al mantenimento e consolidamento delle connessioni istituzionali con il territorio, in particolare con l’Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Visit Romagna, che hanno sempre supportato l’evento riconoscendone l’attrattività strategica.

L’acquisizione dell’IBF arricchisce il portafoglio di manifestazioni IEG dedicate alla transizione ecologica, mobilità e qualità della vita, confermando la strategia di crescita dell’azienda riminese nei settori a maggiore potenziale di sviluppo.