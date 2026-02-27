Rimini, i Vigili del Fuoco festeggiano l’87° compleanno del Corpo Nazionale VIDEO

Questa mattina a Rimini con una sobria cerimonia presso la Sede Centrale di Via B. Varisco, i Vigili del Fuoco hanno festeggiato la data celebrativa di fondazione del Corpo Nazionale. Il Corpo Nazionale nacque 87 anni fa, il 27 febbraio 1939, strutturato su base nazionale e composto da un’organizzazione unitaria. Da allora, i Vigili del Fuoco rappresentano la colonna portante del sistema del soccorso pubblico in Italia, assicurando ogni giorno il soccorso tecnico urgente e la prevenzione e lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale.

Alla fine della cerimonia il Comandante Luigi Ferraiuolo ha espresso soddisfazione per l’esito della manifestazione: “In primo luogo vorrei ringraziare tutti i partecipanti, il personale, le famiglie e gli ospiti intervenuti per il buon esito della celebrazione di questo nostro anniversario. Siamo nati ottantasette anni fa ma, come si dice, “ce li portiamo bene” e soprattutto siamo sempre andati avanti verso il futuro, cercando costantemente di migliorarci. Quindi questa giornata deve e dovrà essere un ulteriore stimolo su questo obiettivo, ovvero continuare ad andare sempre avanti. Un ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere alla Prefettura di Rimini per la stima e la vicinanza e sempre dimostrata nei nostri confronti”.