Rimini, i vicini segnalano l’odore di marijuana: arriva la Polizia Locale e arresta lo spacciatore

Si è conclusa ieri sera un’operazione della polizia locale di Rimini che ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, sorpreso in casa con oltre 400 grammi di stupefacente e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il blitz è scattato nella zona di Grotta Rossa, dove nei giorni scorsi erano giunte diverse segnalazioni per un forte odore di marijuana proveniente da un’abitazione del quartiere.

Proprio da quelle segnalazioni sono partiti gli accertamenti della squadra giudiziaria, i cui uomini in borghese hanno avviato un servizio di osservazione e pedinamento che in breve tempo ha permesso di individuare l’appartamento sospetto per un frequente via vai di persone che ne entravano e ne uscivano dopo breve tempo. Raccolti elementi sufficienti, ieri sera intorno alle 19, gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dove viveva il 34enne.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 409,46 grammi complessivi di sostanza stupefacente (di cui 404,44 grammi di marijuana, 4,56 di hashish e 0,46 di cocaina). Insieme alla droga sono stati trovati anche un bilancino di precisione, utilizzato verosimilmente per il confezionamento delle dosi, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e ha trascorso la notte agli arresti domiciliari. Questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Rimini nell’udienza per direttissima, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi per il possesso del tirapugni. Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma quattro volte alla settimana presso gli uffici di polizia. Tutta la sostanza stupefacente, il bilancino e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.