Rimini. I titolari dell’azienda: “Così troviamo il personale”

«Se molte aziende del Riminese faticano a trovare personale, noi questo problema non l’abbiamo mai avuto. Ed è per questo che riproporremo il “summer job day”». Federico Bordoni, titolare, insieme al fratello Filippo, della Birgo Burger, azienda di produzione e consegna hamburger, rilancia la giornata dedicata alla ricerca del personale «che lo scorso anno ha funzionato alla perfezione, al punto da garantirci le cinquanta figure professionali di cui avevamo bisogno». E di cui, anche quest’anno, l’azienda necessita. «Sull’onda del successo dello scorso, anche quest’anno riproporremo questa iniziativa – commenta Bordoni -. Basti pensare che l’anno passato si presentarono duecento persone, soprattutto giovani, moltissimi studenti universitari, per cinquanta posti di lavoro».

Appuntamento l’8 marzo

Un colloquio approfondito, poi, i profili più specializzati vennero assunti. «Gente del settore, ma anche studenti – sottolinea il fondatore della Birgo Burger – che credo anche quest’anno si ripresenteranno nella nostra sede di San Vito, dove, l’8 marzo, in concomitanza con la Giornata delle donne, faremo le selezioni per l’assunzione a tempo determinato, da metà maggio a metà settembre, di 50 persone, tra cuochi, fattorini, camerieri, baristi. Lavoratori che saranno inquadrati nel rispetto del contratto nazionale di lavoro. Per informazioni andare sul nostro sito internet Birgoburger.it oppure nella nostra pagina facebook Birgo burger».