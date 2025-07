Marco Fioravanti, al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, apre l’edizione 2025 della rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento dei sindaci in Italia. Il primo romagnolo in classifica è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, all’11° posto. Nel sondaggio, il sindaco di Rimini è primo in Italia per aumento dei consensi dopo l’elezione: un +7,7%, passando dal 51,3 al 59%.