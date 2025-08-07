Rimini. I sanitari dell’ospedale Infermi digiunano per Gaza

Il personale sanitario dell’Ospedale Infermi di Rimini ha organizzato oggi una giornata di digiuno simbolico per denunciare la situazione a Gaza e la risposta ritenuta inadeguata della comunità internazionale. L’azione, promossa dal gruppo Rimini4Gaza, si colloca all’interno di una mobilitazione più ampia del personale sanitario italiano, già realizzata con successo in Toscana e Lazio.

All’iniziativa hanno partecipato medici, infermieri, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari e altro personale dell’ospedale, che hanno condiviso sui social media fotografie accompagnate da cartelli con scritte di protesta e messaggi di pace. Le immagini sono state scattate esclusivamente al di fuori dell’orario lavorativo.

Un momento collettivo si è svolto alle 14:10 davanti alla struttura ospedaliera, dove un gruppo di sanitari si è riunito per una foto di gruppo. Chi non ha potuto essere presente ha comunque dato il proprio contributo condividendo testimonianze personali sui social network con l’hashtag #digiunogaza.

“In qualità di operatori della salute, non possiamo restare indifferenti davanti alla crisi sanitaria e umanitaria in corso nella Striscia di Gaza”, hanno spiegato gli organizzatori. “Il nostro digiuno rappresenta un gesto simbolico e pacifico che vuole dare voce a chi non può più esprimersi.”

La protesta si inserisce nel quadro delle iniziative promosse a livello nazionale dal personale sanitario italiano per richiamare l’attenzione sulla situazione nel territorio palestinese.