Rimini, i poliziotti entrano nella stanza e lancia un calzino pieno di cocaina sul tetto del palazzo di fronte: arrestato per spaccio

Ieri pomeriggio, lunedì 27 ottobre, le Volanti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le 16.40 una volante decideva di effettuare un controllo degli alloggiati di un hotel a Bellariva. Dopo aver bussato ad una porta di una stanza dell’hotel, gli agenti udivano dei rumori riconducibili allo spostamento di oggetti interno della camera. Una volta aperta la porta, si constatava la presenza di un uomo che appariva visibilmente agitato. Gli agenti notavano sulla scrivania della marijuana per un totale di quasi 3 grammi. A questo punto i poliziotti procedevano ad eseguire un più accurato controllo e rinvenivano 6 bustine di cocaina, delle banconote, un bilancino, due telefoni cellulari, che facevano presupporre un’attività di spaccio.

Visti i rumori uditi prima di entrare nella stanza, gli agenti procedevano inoltre ad una accurata verifica, notando sul tetto dell’edificio adiacente un calzino, che una volta recuperato, si constatava avesse all’interno un ulteriore bilancino, 5 involucri di plastica con della cocaina per un peso di quasi 261 grammi ed una bustina con metanfetamina per quasi 9 grammi, tutto posto sotto il vincolo del sequestro penale. L’uomo veniva accompagnato in Questura e dopo gli adempimenti del caso, veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo svoltosi nella giornata odierna.