Rimini, i materiali usati nelle fiere trovano nuova vita per i bisognosi: l’iniziativa di Prostand

Un tavolo per una famiglia in difficoltà, un orto che diventa opportunità di crescita, un parquet che trova nuova vita per chi ne ha bisogno. Ogni materiale può avere più esistenze. Prostand, azienda del gruppo Italian Exhibition Group, rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sociale con il lancio di ‘Rinascere insieme: la seconda vita dei materiali di Prostand’, un progetto che riunisce e struttura tre diverse iniziative solidali e che in futuro, potranno moltiplicarsi. L’obiettivo: dare nuova vita ai materiali utilizzati negli allestimenti fieristici ed eventi in generale, trasformandoli in risorse concrete per chi più ne ha bisogno. Lo fa al fianco dell’Associazione Amici del Sottomarino Giallo, che opera a Rimini per sostenere famiglie in difficoltà e promuovere l’inclusione sociale, accogliendo e supportando persone fragili, migranti e senzatetto, accompagnandoli in percorsi di autonomia e integrazione.

Prostand ha scelto di sostenerla attraverso la donazione di materiali lignei e parquet che saranno impiegati per arredare le case delle famiglie seguite dai volontari dell’Associazione, trasformando il legno in tavoli, scaffalature e complementi d’arredo essenziali. Altri materiali lignei serviranno per arricchire il percorso sensoriale “Esperienze al Cubo”, un’installazione immersiva a Viserba che aiuta bambini e ragazzi a esplorare il mondo attraverso tatto, udito e olfatto.

“Dall’arredamento di spazi destinati a famiglie in difficoltà - afferma Roberto Bondioli, Amministratore Delegato di Prostand - al supporto di progetti di inclusione sociale e inserimento lavorativo, fino alla riqualificazione di ambienti dedicati all’educazione e all’accoglienza, Prostand sceglie di dare ai propri materiali un valore che va oltre la fiera, arrivando direttamente al cuore della comunità. Il progetto Rinascere Insieme conferma l’impegno della nostra azienda verso un modello di economia circolare che non solo riduce gli sprechi, ma genera un impatto sociale positivo per il territorio, coniugando sostenibilità e responsabilità sociale, in piena coerenza con i valori alla base della nostra strategia ESG”.

Questa nuova iniziativa si aggiunge ad altri due progetti che continuano a generare impatto positivo sul territorio: Verde Inclusivo - Milleorti per il Turismo ed Il Parquet Solidale.

Nell’Area Verde di Casa Macanno, persone con disabilità intellettiva lavorano negli orti come esperienza formativa per l’inserimento lavorativo. I materiali donati da Prostand vengono impiegati per realizzare e mantenere strutture di supporto, come staccionate, contenitori per gli attrezzi, cartelli per la gestione accurata degli orti ma anche tavoli e gazebo per i momenti di convivialità e socializzazione. Con l’iniziativa Il Parquet Solidale in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, i parquet utilizzati per gli stand fieristici ed i fusti di vernice parzialmente impiegati vengono invece destinati, attraverso l’Associazione, a case di famiglie bisognose, oratori e spazi di accoglienza.