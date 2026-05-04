Rimini, i giovani riscoprono “la stagione” al lavoro. Gli albergatori: “Il problema dei dipendenti sta finendo”

I giovani riscoprono la “stagione”. E, dopo anni di rigido rifiuto, ritrovano il piacere di lavorare in albergo, “servire” a tavola, “aiutare” in cucina. «Il cambio di modello gestionale che molte strutture ricettive di Rimini hanno adottato e che impone meno ore lavorative – sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori riminesi – sta avvicinando sempre più ragazzi, anche studenti universitari, al comparto turistico-alberghiero. E il motivo è presto spiegato. I giovani, potendo lavorare quattro ore al giorno, con tanto di riposo settimanale previsto dal contratto nazionale, riescono finalmente a far coesistere due desideri: quello occupazionale con quello del tempo libero, quello dell’impegno con quello del divertimento». Una sorta di panacea, dunque. Che il sistema economico della Riviera ha dovuto involontariamente adottare per andare incontro alle richieste della clientela. Spiega Rinaldis: «Sono sempre di più gli alberghi riminesi stagionali che stanno eliminando il servizio di pensione completa, dal quale i turisti sembrano allontanarsi, per adottare quello di mezza pensione se non, addirittura, di solo pernottamento e prima colazione. E sono sempre di più i contratti part-time o ad orario ridotto che gli albergatori stanno siglando con giovani e studenti».
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