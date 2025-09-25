Rimini, i giovani non vogliono fare i pescatori: “Così la marineria sparirà, gli stipendi? Fino a 2.500 euro”

«I giovani? Non vogliono più fare i pescatori. Qualche anno e la marineria riminese sparirà». L’amara riflessione viene dal 61enne Pasquale D’Orsi (padre pugliese e madre siciliana), noto a tutti come “Paco”, un decano del settore ittico e del Mercato coperto che riconosce come questo mestiere dalle origini che si perdono nella notte dei tempi, e che una volta si tramandava di padre in figlio, non faccia più presa sulle nuove generazioni. «Tempo qualche anno – dice - e sarà evidente che il ricambio generazionale non c’è. A compensare subentreranno leve dal Maghreb. Il nostro è visto come un mestiere troppo faticoso, in cui si sgobba e ci si sporca le mani», dice lui che, figlio d’arte, ha iniziato a 14 anni e ancora cavalca le onde sul motopeschereccio “Simona II” assieme al fratello oltre a gestire, dal 1983, il banco numero 14 del Mercato coperto di via Castelfidardo. A far desistere i giovani romagnoli sono, a suo avviso, «i sacrifici e la fatica da mettere in conto ancora più che i pericoli, i costi del carburante o le incertezze che Madre Natura pone su ogni singola giornata».

Game over

Più che di un lavoro in declino parla «di un mestiere già bell’è che tramontato» Mattia Sferlazzo, 34enne di origine lampedusana. Anche se il pesce c’è, manca insomma chi getterà le reti. «Purtroppo la nostra è vista come una professione di cui vergognarsi e non è un mistero che, da molti anni, il segno meno sia associato alle statistiche sull’occupazione del comparto». Un abisso rispetto al passato. Stringendo il campo alla sua esperienza, una volta conclusa la scuola, ha deciso di lavorare e, arrivato alla boa dei vent’anni, ha puntato la barra sul mare seguendo le orme dei genitori che avevano un peschereccio.

Le difficoltà