Rimini, i giovani non vogliono fare i pescatori: “Così la marineria sparirà, gli stipendi? Fino a 2.500 euro”

«I giovani? Non vogliono più fare i pescatori. Qualche anno e la marineria riminese sparirà». L’amara riflessione viene dal 61enne Pasquale D’Orsi (padre pugliese e madre siciliana), noto a tutti come “Paco”, un decano del settore ittico e del Mercato coperto che riconosce come questo mestiere dalle origini che si perdono nella notte dei tempi, e che una volta si tramandava di padre in figlio, non faccia più presa sulle nuove generazioni. «Tempo qualche anno – dice - e sarà evidente che il ricambio generazionale non c’è. A compensare subentreranno leve dal Maghreb. Il nostro è visto come un mestiere troppo faticoso, in cui si sgobba e ci si sporca le mani», dice lui che, figlio d’arte, ha iniziato a 14 anni e ancora cavalca le onde sul motopeschereccio “Simona II” assieme al fratello oltre a gestire, dal 1983, il banco numero 14 del Mercato coperto di via Castelfidardo. A far desistere i giovani romagnoli sono, a suo avviso, «i sacrifici e la fatica da mettere in conto ancora più che i pericoli, i costi del carburante o le incertezze che Madre Natura pone su ogni singola giornata».