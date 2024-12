Rimini. I don Paolo Lelli e Donato Sartini lasciano la parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione

Don Paolo Lelli e padre Donato Sartini lasceranno la parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione di Rimini per andare a svolgere il proprio ministero nella zona pastorale di Montescudo, Montecolombo, Coriano, San Lorenzo in Correggiano. Tale servizio pastorale inizierà nel mese di gennaio 2025. A breve verrà comunicato chi li sostituirà nel servizio alla parrocchia Gesù Nostra Riconciliazione. A renderlo noto è la stessa Diocesi: Don Paolo Lelli, nato a Savignano il 13 luglio 1963, è stato ordinato sacerdote il 23 novembre 1991 nella Basilica Cattedrale di Rimini per imposizione delle mani del vescovo di Rimini Mariano De Nicolò. Dopo varie esperienze come cappellano in diverse parrocchie tra cui San Gaudenzo, San Raffaele e Gesù Nostra Riconciliazione (dal 1991 al 1997), ha svolto il proprio ministero sacerdotale a Gemmano, poi a San Martino dei Mulini e infine alla parrocchia di Gesù Nostra Riconciliazione dal maggio 2016.

Padre Donato Sartini, già membro dell’Ordine dei Frati Minori, dal luglio 2023 ha svolto un servizio pastorale in diocesi nella Parrocchia della Riconciliazione e la Casa di Cura “Villa Maria” in Rimini. Il vicario generale, don Maurizio Fabbri, spiega: «Facciamo nostre le parole del vescovo Nicolò nella sua recente Lettera pastorale: “Ringrazio preti, diaconi, consacrati e laici che in questo Giubileo saranno disponibili, con fede e speranza, ad accogliere una nuova vocazione, un nuovo incarico pastorale, un nuovo compito, un cambiamento, una novità proveniente dallo Spirito Santo”».