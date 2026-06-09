Rimini, “I concerti al tramonto del Casotto” domenica 14 gugno

A grande richiesta arriva a Rimini, l’evento “I concerti al tramonto del Casotto”, una esibizione unica nel suo genere. Una serata nella quale la musica parte al tramonto con Ale & the velvet groovers, che faranno viaggiare il pubblico con le vibrazioni calde del Soul, l’energia e la vivacità del Funk, per non dimenticare l’anima e l’introspezione che solo la musica Blues riesce a dare a tutti noi. Questo concerto è in programma domenica 14 giugno al “Parco degli artisti” (via Marecchiese, 387 – Vergiano di Rimini) e inizierà alle ore 20. Previsto un contributo a sostegno dell’evento. Per ulteriori, 327 4115353 (anche whatsapp) o su facebook al link www.facebook.com/parcodegliartistirimini/ .