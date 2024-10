Rimini, I Civici con De Pascale: «Ecco i nostri candidati»

Sono Filippo Casanti (57 anni), Fabio Gamberi (60), Isabel Fonseca (55) e Daniela Montagnoli (63) i candidati riminesi della lista “Civici con De Pascale presidente”: a presentarli ieri mattina ai tavolini del Circus Paninificio Caffè in piazzetta San Martino l’assessore Kristian Gianfreda, che ha messo l’accento sui «valori trasversali legati all’associazionismo e al territorio», espressione di nomi che «rappresentano le liste civiche della nostra provincia».

Ciascuno dei candidati è stato o è attualmente impegnato in esperienze di civismo attivo: Casanti, avvocato specializzato in proprietà intellettuale, è stato eletto in consiglio comunale a Cattolica con Azione, da cui poi è uscito, ma in passato era entrato nell’assise della Regina dell’Adriatico ottenendo i voti in una lista di centrodestra: per lui la priorità nel settore turistico è «fare subito le piscine in spiaggia per non morire», mentre in Valconca e Valmarecchia si deve «incentivare la nascita di distretti biologici».

Gamberi, avvocato cassazionista con una particlare attenzione per i temi ambientali, due anni fa è stato nominato presidente di Rimini Rinata ed è fondatore di CoopJus s.c.: la sua priorità è «la rigenerazione urbana del territorio costiero, ad esempio delle strutture alberghiere abbandonate».

Fonseca, origini brasiliane e una vita a Rimini dal 1987, lavora come impiegata amministrativa per l’Ausl Romagna e punta sulla sanità pubblica, proponendo «una convenzione con il pronto soccorso di San Marino per consentire l’accesso dai residenti delle zone più periferiche della provincia».

Montagnoli, agente immobiliare, parte invece dall’esperienza come presidente del comitato 5° Peep Ausa e di Confabitare Rimini per mettere l’accento sul tema dell’emergenza abitativa: «Tutti hanno diritto ad una casa, per risolvere il problema è fondamentale avere validi collegamenti con la nostra Regione».