Rimini, i Carabinieri nelle scuole superiori con i cani antidroga: “Piena collaborazione di docenti e studenti”

I Carabinieri di Rimini proseguono le attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore, infatti, i militari hanno effettuato una serie di mirati controlli all’interno di alcuni istituti superiori della città, avvalendosi anche del supporto delle unità cinofile antidroga di Bologna.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sicurezza e tutela dei giovani, finalizzato non solo all’individuazione di eventuali sostanze illecite, ma soprattutto alla sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di droghe, una minaccia spesso sottovalutata e che vede un preoccupante abbassamento dell’età dei consumatori.

Durante i controlli i Carabinieri hanno ispezionato aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili degli istituti, mentre i cani antidroga con il loro fiuto hanno contribuito nella ricerca di eventuali tracce di sostanze. “Le verifiche - si legge in una nota - si sono svolte senza che si registrassero criticità e nel pieno rispetto dell’attività didattica, con la piena collaborazione da parte del personale docente e degli studenti”.