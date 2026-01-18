Rimini. I cacciatori: “Rischio per le auto, catturate 40 lepri”

«Cattura delle lepri, solo azioni a tutela dell’ambiente, basta con le strumentalizzazioni». Lo spiega l’Ambito territoriale di caccia dopo la 14esima uscita stagionale, svolta venerdì nei pressi del Cimitero di Viserba e ieri in via Piane a Coriano, in corrispondenza dell’inaugurazione della fiera del Sigep, che aumenta il traffico in modo esponenziale con il rischio, questo uno dei punti cardine della polemica, che molte lepri finissero investite. Indice puntato su un altro paradosso: le catture avverrebbero in zone dove la caccia è vietata per poi trasportare le lepri dove le battute venatorie sarebbero invece consentite e in forma gratuita.