Rimini, i ballerini di “InDanza Show Accademy” sono campioni del Mondo

I Maestri Manuel Mazzotti e Stefano Domanico dell’Accademia Riminese “InDanza Show Academy” sono gli attuali Campioni del Mondo di Salsa, categoria Professionisti.

La competizione si è svolta nel weekend del 7-8-9 Giugno 2024, dove sono scesi in pista diversi ballerini da tutte le parti del Mondo.

La scuola InDanza Show Academy di Rimini, oltre ad aver ottenuto il più alto riconoscimento con i suoi Maestri, ha ottenuto grandiosi risultati nel panorama Mondiale, infatti gli allievi scesi in pista nella categoria Agonisti come Martina Pari e Melanie Foschi, hanno ottenuto il titolo di Campionesse Mondiali in Bachata e Merengue; Filippo Marzi ha ottenuto il titolo di Campione Mondiale in Merengue; Cristian Bartolini e Lorenzo Bartolini hanno ottenuto il titolo di Campioni Mondiali in Merengue e Vice Campioni Mondiali in Salsa; ed Alessandra Parodi che ha ottenuto il 4 posto in Bachata, oltre ad aver conquistato diverse finali nelle varie discipline.

Inoltre, l’ASD InDanza Show Academy, ha vinto diversi prestigiosi premi messi in palio dall’Universal Dance League e parteciperanno ad altri eventi di fama Internazionale.