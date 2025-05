Rimini. I bagnini: “Biopiscine, ne servirebbe una per ogni stabilimento”

«Biopiscine in spiaggia, ne servirebbero di più rispetto a quelle previste». A chiederlo è Mauro Vanni, decano dei bagnini, presidente della cooperativa bagnini Rimini sud e presidente di Confartigianato Imprese Demaniali. Già perché per arricchire l’offerta balneare e rassicurare i turisti anche in caso di mucillagini, Rimini dovrà essere in grado di garantire servizi adeguati e di alta qualità: non dimentichiamo cosa accadde lo scorso anno, a luglio, quando una vasta massa di alghe fece la sua comparsa al largo e, per giorni e giorni, bloccò, addirittura, l’attività di pesca. «Evitiamo il discorso mucillagini, anzi non voglio nemmeno pensarci - sottolinea Vanni-. Detto questo, per le piscine stiamo aspettando l’approvazione, in Consiglio comunale, del nuovo piano dell’arenile (la deliberà dovrebbe andare al voto entro maggio, ndr). Dopodiché potremo iniziare a vagliare tutte le possibilità offerteci. Non da quest’estate, però, visti i tempi troppo ravvicinati, ma dalla prossima sicuramente sì».