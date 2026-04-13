Rimini, i 100 anni della partigiana Albertina Lipparini

RIMINI. Sabato scorso, l’Assessore Mattia Morolli ha portato gli auguri del Comune di Rimini ad Albertina Lipparini, che ha compiuto 100 anni. Con lei, la storia della Resistenza: fu partigiana nella 4ª Brigata Garibaldi Venturoli. La famiglia di nonna Albertina si è riunita sabato scorso per il pranzo di compleanno al ristorante, con figli, nipoti e pronipoti. Al momento del brindisi è arrivato l’Assessore Mattia Morolli, che ha consegnato ad Albertina un mazzo di fiori e un biglietto d’auguri a nome dell’Amministrazione Comunale.

Nata a Minerbio (Bologna) l’11 aprile 1926, durante la Seconda guerra mondiale Albertina collaborò con il movimento partigiano, aderendo alla 4ª Brigata Garibaldi Venturoli. Per questo impegno fu “riconosciuta benemerita”, come attesta anche la scheda a lei dedicata nell’archivio “Storia e Memoria di Bologna”.

Trasferitasi a Rimini dopo il matrimonio, ha lavorato come mondina, poi come impiegata in una cooperativa del metano e ha gestito con la famiglia un negozio di articoli da spiaggia. Oggi, bisnonna di Davide (9 anni) e Fabio (5 anni), è ancora autonoma e di memoria lucidissima. «Il mazzo di fiori consegnato dall’Assessore Morolli, con il bigliettino d’auguri del Comune», scrive il Comune in una nota, «ha rappresentato il riconoscimento dell’Amministrazione nei confronti di una cittadina che ha attraversato un intero secolo di storia».