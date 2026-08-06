Rimini, Hub urbano: dalla Regione 560mila euro, ecco come saranno utilizzati

La Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato il finanziamento di 560mila euro per il progetto Hub urbano Rimini centro, candidato dall’Amministrazione comunale al bando regionale per lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità. Il progetto del Comune di Rimini è risultato primo in graduatoria, ottenendo il punteggio più alto tra i 43 presentati dai comuni emiliano-romagnoli e vedrà assegnato dalla Regione il massimo del contributo erogabile, pari a 560mila euro, a fronte di un programma di interventi previsti dal Comune di Rimini del valore 2,7 milioni di euro.

Tra le azioni previste nell’ambito del progetto “Hub urbano centro storico” – oggetto di un confronto costante e diretto con le associazioni di categoria - particolare attenzione viene dedicata all’area del Mercato Coperto, a partire dal reparto pescheria, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di polo attrattivo cittadino. Prevista anche la riqualificazione ambientale e valorizzazione urbana di largo Gramsci e delle aree limitrofe, con nuove alberature, illuminazione scenografica e arredi, e il potenziamento della sicurezza urbana anche attraverso un sistema integrato di videosorveglianza nelle principali aree del centro storico, a supporto delle attività economiche e della vivibilità complessiva. Prevista inoltre l’istituzione di un fondo dedicato al sostegno alle imprese, che accompagnerà gli operatori nel miglioramento dei punti vendita, nell’innovazione e nell’apertura di nuove attività. Già invece avviate alcune attività accessorie, come il servizio di presidio da parte degli “informatori civici”, operativi da qualche giorno nell’area del Mercato Coperto con l’incarico di vigilare sulle situazioni di degrado e di segnalare alle forze dell’ordine eventuali criticità.

“Un importante risultato che premia la qualità del progetto presentato dal Comune di Rimini e il percorso costruito insieme alle associazioni di categoria del territorio. Il finanziamento regionale darà quindi input ad un percorso sfidante sia per l’entità dell’investimento sia per gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere - commenta l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – L’hub urbano infatti si presenta come uno strumento che oltre ad andare a sostegno del commercio di vicinato propone un nuovo modo di concepire il rapporto tra commercio e spazio pubblico, intervenendo sulla qualità urbana e promuovendo un modello di lavoro di rete, tra istituzioni, associazioni, imprese. Il confronto con le categorie prosegue, affinché questo investimento rappresenti una vera occasione di rilancio e sviluppo”.