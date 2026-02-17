Rimini, hostess vestite da suore e finta comunione alla fiera della birra, la Diocesi: “Pessimo gusto”

Hostess vestite da suore che danno la comunione e altri colleghi vestiti da frati in uno stand di Beer&Food Attraction alla Fiera di Rimini che ripropone la messa con aperitivo. Una provocazione che ha provocato la reazione della Diocesi di Rimini in una nota: “La Diocesi esprime il proprio rammarico e la propria ferma deplorazione per l’iniziativa promossa da una azienda lombarda, che ha allestito uno spazio espositivo con una scenografia che riproduce l’interno di una chiesa, nella quale – accanto a finti frati – alcune figuranti, vestite da finte suore, sono intente a distribuire ai visitatori “la comunione” con finte ostie e a partecipare a una “messa” pomeridiana con aperitivo. Pur nel rispetto della libertà di espressione e dell’iniziativa economica, riteniamo che quanto proposto travalichi il legittimo ambito della creatività commerciale per configurarsi come un’iniziativa di pessimo gusto, oggettivamente lesiva del sentimento religioso di molti fedeli. L’Eucaristia rappresenta per i cattolici il cuore della fede e della vita ecclesiale. Ridurla a espediente scenografico o strumento promozionale significa banalizzare e svilire un sacramento che per milioni di persone è segno vivo della presenza del Signore e fondamento della comunità cristiana. Simili modalità comunicative rischiano di scadere in un vero e proprio dileggio della religione cattolica e dei suoi riti più sacri.

Nel ribadire il rispetto e la libertà di espressione per tutti, la Diocesi invita gli organizzatori della manifestazione a vigilare con attenzione sui contenuti e sulle modalità delle iniziative ospitate all’interno dei propri spazi espositivi, affinché non si verifichino ulteriori episodi che possano ferire la sensibilità di tanti cittadini. Confidiamo che prevalgano sempre il senso di responsabilità, il rispetto reciproco e una più attenta considerazione dei valori che sono parte integrante della storia e dell’identità del nostro territorio”.