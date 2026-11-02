Rimini. Halloween choc a Villa Verucchio, giovanissimi devastano la scuola

Notte di vandalismi alla scuola media Pazzini. Durante la serata di Halloween, un gruppo di alcune decine di ragazzini, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, ha preso di mira il plesso scolastico, provocando ingenti danni alle strutture e agli arredi. I giovanissimi, dopo essersi ritrovati nelle vie del centro, si sono spostati verso la scuola e alcuni sono riusciti a entrare forzando gli ingressi. Una volta all’interno hanno devastato il laboratorio di scienze, mandato in frantumi diverse vetrate, divelto le telecamere di videosorveglianza e svuotato alcuni estintori lungo i corridoi. Danneggiati anche gli spazi esterni, dove sono stati sradicati alberi messi a dimora recentemente. Prima di allontanarsi, il gruppo avrebbe anche tentato di appiccare il fuoco all’interno della palestra. Durante i sopralluoghi è stata inoltre trovata una dose di sostanza stupefacente.