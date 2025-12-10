Rimini, ha la patente revocata e alla vista della Polizia fugge contromano per le vie della città: 50enne denunciato

Nelle ore pomeridiane di venerdì 5 dicembre a Rimini, una pattuglia di volante ha denunciato un uomo di circa 50 anni per resistenza e per non aver rispettato il divieto di ritorno nel comune di Rimini. L’uomo era già noto per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e reati in materia di droga.

In particolare, i poliziotti hanno incrociato un’auto, il cui conducente cercava di evitare lo sguardo degli agenti stessi, in modo tale da non essere visto in volto. Insospettiti, gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt all’autovettura che di tutta risposta non si fermava, ma iniziava la fuga, sgommando ad alta velocità tra le vie della città.

I poliziotti, a questo punto, allertavano le altre pattuglie di volante sul territorio. Poco dopo, una volante intervenuta a supporto intercettava l’auto in fuga, bloccandola, non prima che questa, durante la corsa, commettesse varie infrazioni, non fermandosi a diversi segnali di stop, percorrendo diverse vie in contromano e ad elevata velocità, in pieno centro abitato, rischiando di scontrarsi con i veicoli che giungevano dal senso opposto. Bloccata l’auto, gli agenti intervenuti eseguivano diversi accertamenti, trovando a bordo un uomo ed una donna, con patente già revocata e a loro carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga.

Dopo questi accertamenti, l’uomo veniva denunciato per Resistenza e per non aver rispettato il divieto di ritorno nel Comune di Rimini e la macchina veniva sequestrata. Inoltre, l’uomo veniva sanzionato per la violazione del Codice della strada per la guida dell’auto con la patente revocata.