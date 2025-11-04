Rimini ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Gallery

Rimini questa mattina ha celebrato la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Il 4 novembre l’Italia ricorda, commemorando i suoi Caduti, l’Armistizio di Villa Giusti che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, portando a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Stato unitario solo dal 1861, l’Italia era entrata nel conflitto con ancora vive le emozioni e le convinzioni risorgimentali. Fu quella la prima drammatica esperienza collettiva che si verificava dopo la proclamazione del Regno.