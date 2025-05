Rimini, guidano monopattini sotto l’effetto della marijuana e vengono denunciati, arrestato lo spacciatore

È culminato con un arresto, nel pomeriggio di ieri, un servizio di contrasto allo spaccio condotto dalla Polizia Locale di Rimini e avviato alcuni giorni fa a seguito di un attività di prevenzione e alcune segnalazioni da parte dei cittadini. Sequestrati, dopo un controllo domiciliare, circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, partendo da un’attività di spaccio avvenuta nelle adiacenze di un bar, situato in una zona centrale della città.

A seguito di alcune attività investigative, portate avanti dalla squadra giudiziaria del Corpo, che hanno incluso controlli mirati, pedinamenti e servizi di osservazione, è stata individuata e arrestata una persona sospettata di spaccio in un’area centrale della città. Dopo successivi controlli, nel pomeriggio di ieri, gli agenti in borghese hanno assistito in diretta allo scambio e al consumo di marijuana da parte di alcune persone. L’immediato l’intervento della pattuglia ha portato all’identificazione e alla segnalazione dei tre persone per detenzione di droga per uso personale. Due di loro, trovati alla guida di monopattini elettrici sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono stati anche denunciati per violazione dell’art. 187 del Codice della Strada.

Successive indagini hanno portato all’identificazione del sospettato spacciatore (classe 1968) già conosciuto dagli agenti per precedenti arresti. A seguito della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale posto sotto sequestro era nascosta nel bauletto dello scooter parcheggiato nel cortile dell’abitazione e utilizzato dall’uomo per i suoi spostamenti.

Il 27enne è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando della Polizia Locale. Questa mattina sarà condotto davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo.