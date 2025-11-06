Rimini. Guida sotto anti depressivi e causa un incidente: caso archiviato

È stato sollevato da ogni addebito il 32enne riminese responsabile di un incidente stradale avvenuto a fine settembre 2024 sulla Statale Adriatica e accusato anche di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. A deciderlo il gip che, accogliendo la richiesta dal pubblico ministero, ha emesso nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Ghiselli, una sentenza di archiviazione. Giudice e pm, infatti, hanno ritenuto non sufficienti gli esami ematochimici svolti dopo il sinistro in pronto soccorso sull’uomo per giungere ad una previsione di condanna.

Dopo lo schianto, che fortunatamente non coinvolse altre persone, il 32enne venne trasportato all’ospedale Infermi di Rimini dove, all’esito delle analisi, è emersa nel sangue la presenza di benzodiazepine, psicofarmaci depressori usati principalmente per trattare l’ansia, l’insonnia e gli attacchi di panico. «Tuttavia, però, dal verbale di pronto soccorso non emergevano sintomi circa l’alterazione conseguente ad una recente assunzione di sostanze psicotrope, anche da parte del personale di polizia intervenuto sul posto - fa sapere l’avvocato Ghiselli -. Anche il pm nell’avanzare richiesta di archiviazione ha citato l’articolo 187 del vecchio Codice della strada (pre riforma) per cui il reato di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope richiede lo stato di alterazione durante la guida. Il ragazzo ha espresso soddisfazione per l’esito che gli ha evitato conseguenze particolarmente gravi anche per via della revoca della patente».

Secondo il legale «il caso avrebbe creato maggiori criticità se fosse avvenuto nel periodo successivo all’entrata in vigore della nuova riforma, perché la formulazione del nuovo testo dell’articolo 187 Cds prescinde dallo stato di alterazione al momento della guida soffermandosi sull’esito degli esami ematochimici e salivari - ha concluso -. Tuttavia proprio per tali problematiche pende una questione di legittimità costituzionale».